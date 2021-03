Alassio, pronta la tensostruttura per effettuare le vaccinazioni

Alassio. I militi della protezione civile nella giornata di ieri hanno montato la tensostruttura all’esterno del centro medico Alassio salute; i sanitari hanno provveduto a dotarla degli arredi e dei presidi finalizzati alle operazioni di di vaccinazione.

“E’ tutto pronto – spiega Francesco Bogliolo direttore del poliambulatorio alassino – e non vediamo l’ora di iniziare. Per parte nostra l’obbiettivo è fare il maggior numero di vaccinazioni nel minor tempo possibile. Siamo solo in attesa delle disposizioni dell’Asl per procedere”.

