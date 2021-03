Bonus emergenza Covid alle famiglie: utilizzato il 70% dei fondi

Liguria. Il consigliere regionale Fabio Tosi (Mov5Stelle) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dal collega del gruppo, in cui ha chiesto alla giunta quanti “Bonus emergenza Covid-19”, a valere sui finanziamenti POR FSE Liguria 2014- 2020 deliberati dalla giunta il 3 marzo 2020, sono stati erogati.

Tosi ha ricordato che si tratta di un contributo a parziale copertura delle spese per l’acquisto di strumenti informatici, installazione fibra per lo svolgimento della didattica a distanza e per l’ulteriore strumentazione dedicata a studenti disabili.

... » Leggi tutto