Candia (Lista Sansa): “Portofino, è l’ora del parco nazionale ma la Regione ascolta chi non lo vuole”

“Il Parco nazionale di Portofino ha il via libera dal 2017. Ma la Regione fa finta di niente e impedisce a 20 milioni di euro di finanziamenti di arrivare in Liguria. Oggi ho chiesto in consiglio alla Giunta le sue intenzioni: praticamente non mi hanno risposto”, così Selena Candia, consigliera regionale della Lista Sansa.

Candia ha portato oggi in Consiglio regionale un’interrogazione firmata anche dai consiglieri Ferruccio Sansa, Roberto Centi della Lista Sansa e da Luca Garibaldi del Pd.

