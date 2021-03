Covid, Uecoop Liguria: «Crack da quasi 9 miliardi di euro con palestre e centri wellness chiusi»

Genova. «Una crack da quasi 9 miliardi di euro per palestre e centri wellness chiusi da un anno a causa dell’emergenza Covid con 120mila posti di lavoro a rischio in oltre 16mila strutture da nord a sud dell’Italia». E’ quanto emerge da un’analisi dell’Unione europea delle cooperative (Uecoop) in riferimento alle proteste degli operatori dello sport per chiedere la riapertura delle loro attività.

