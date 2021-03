Golfo Dianese, la Scuola del Mare di Informare accoglie Franco Borgogno

Diano Marina. Si avvia alla conclusione il progetto di divulgazione ambientale Ponente nel Blu Scuola 2021 che l’associazione InfoRmare, grazie al contributo del Comune ha svolto nelle

scuole della primaria e secondaria di primo grado di tutto il Golfo Dianese. Gli studenti di 17 classi tra primaria e secondaria di primo grado hanno avuto l’opportunità di seguire in diretta online le videolezioni tenute dai soci di Informare che li hanno virtualmente accompagnati nelle acque del Golfo in un viaggio nella biodiversità del nostro mare per imparare a conoscerlo e a rispettarlo.

