Prende forma il Consorzio di bonifica nell’albenganese: “Tutela del territorio essenziale per il settore agricolo”

Albenga. Questa mattina ad Albenga si è riunito il Tavolo Verde al quale hanno partecipato il sindaco Riccardo Tomatis, il vicesindaco Alberto Passino, l’assessore Silvia Pelosi, il segretario generale Anna Nerelli, i dirigenti e i tecnici comunali (Ing. Chiara Vacca, dott. Massimo Salvatico, il geometra Graziano Floccia e il geom. Luca Sola), i rappresentanti delle tre associazioni di categoria: Cia (rappresentata da Osvaldo Geddo), Coldiretti (rappresentata da Antonio Ciotta e Alessio Roba), Confagricoltura (rappresentata da Michele Introna), per il Consorzio di Bonifica e Irrigazione Canale Lunense il presidente Francesca Tonelli e il direttore Corrado Cozzani e il geologo dott. Massimo Morachioli al quale il Comune di Albenga ha dato incarico di predisporre il piano generale di bonifica (cioè l’elenco delle opere pubbliche di bonifica che rivestono preminente interesse generale come il rifacimento di nuovi argini, modifica e adeguamento delle sezioni degli alvei, formazione di nuovi canali ed altre opere atte a garantire la razionalizzazione dei deflussi).

Afferma l’assessore all’agricoltura Silvia Pelosi: “Quello di oggi è stato un passaggio decisivo! L’inizio formale della parte più pratica e tecnica necessaria a istituire il consorzio di bonifica ingauno. Dopo aver stipulato una convenzione quadro con il Canale Lunense finalizzata ad individuare gli strumenti per la progettazione e la pianificazione del bacino idrografico della Valle del Centa per la costituzione di un consorzio di bonifica, oggi diamo ufficialmente incarico al dott. Morachioli per la stesura del piano di bonifica che sarà necessario a valutare tutte le necessità della nostra piana. Il nostro obiettivo è quello di tutelare il territorio, le persone che lo abitano e tutti gli imprenditori agricoli che in esso investono”.

