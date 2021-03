Riconoscimento invalidità civile, i sindacati: “A Savona quadro non più sostenibile”

Provincia. In provincia di Savona il quadro relativo agli accertamenti ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile è particolarmente critico”. Lo affermano, in una nota congiunta, le sigle sindacali di CGIL-CISL-UIL, SPI CGIL-FNP, CISL-UILP e UIL.

“Siamo di fronte a tempi non più accettabili che, escluse le patologie oncologiche in atto e gli accertamenti con richiesta di visita domiciliare (in entrambi i casi le domande vengono definite sugli atti e quindi con tempi relativamente più rapidi) portano ad attese di circa 10 mesi tra la presentazione della domanda e la convocazione a visita – spiegano i sindacalisti -. Tempo a cui, poi va aggiunto quello necessario all’INPS per procedere a metterle materialmente in pagamento. Risultato finale di tutto ciò è che in provincia di Savona (dato peggiore dell’intera Regione) i cittadini che hanno diritto ad una prestazione economica determinata dal loro stato di salute rischiano di aspettare oltre un anno per vederla riconoscere concretamente. Stiamo parlando di persone che proprio a causa della gravità della loro condizione in molti casi non riescono, purtroppo, a vedere la conclusione della procedura”.

