Ristoratori e non solo, lunedì nuovo corteo contro le chiusure: “Portatevi le scarpe da ginnastica”

Genova. Dopo due settimane di pausa, in cui fra altro almeno i ristoratori hanno respirato un po’ grazie alla zona gialla, la #protestaligure torna in piazza. Ristoratori ma anche gestori di palestre e piscine, lavoratori del turismo e dello spettacolo, grossisti, tassisti e “tutti quelli che hanno subito una perdita o disagi da questa situazione”.

L’appuntamento è per lunedì 15 marzo alle 16 in piazza De Ferrari ma questa volta non sarà una manifestazione statica: “Quella l’abbiamo fatta la volta scorsa – spiega Fabrizio Bogo dell’Osteria Gigino, una dei portavoce del comitato in una diretta facebook – questa volta faremo un corteo. E portatevi le scarpe da ginnastica perché se nel primo corteo abbiamo fatto 14 chilometri, credo ne faremo altrettanti se non di più”.

