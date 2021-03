Serie A2 femminile: primo successo per il Rapallo

Rapallo. Primi tre punti in classifica per il Rapallo Pallanuoto. Le gialloblù si sono aggiudicate il match tutto ligure giocato domenica pomeriggio al Poggiolino contro l’Imperia: 14-10 il risultato finale, una vittoria costruita dalle rapallesi soprattutto nella parte centrale del match.

Brave poi Fiore e compagne a gestire bene il vantaggio nell’ultima frazione di gioco, impedendo alle avversarie la rimonta. “Bella vittoria – afferma coach Luca Antonucci -, ottenuta nonostante l’aver giocato nuovamente senza il portiere di ruolo e alternando in porta Cò e Cabona. Un buon risultato contro un’ottima squadra, importante per il morale e per la crescita delle ragazze, che fa ben sperare per il prosieguo di stagione”.

... » Leggi tutto