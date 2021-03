Vaccino Covid, dal 17 marzo in Liguria si parte con la fascia 70-79 anni: ecco come fare

Genova. Cambia il piano di vaccinazione anti-Covid in Liguria dopo l’arrivo della circolare del ministero della Salute che sdogana l’utilizzo del vaccino AstraZeneca anche sulle persone con più di 65 anni, purché non siano “estremamente vulnerabili”. Le modifiche dovranno essere approvate dalla conferenza Stato-Regioni in programma giovedì, ma il presidente Giovanni Toti le ha già anticipate in conferenza stampa

Chi deve rivolgersi al medico di famiglia

Dovranno continuare a rivolgersi al proprio medico di famiglia le categorie prioritarie (personale scolastico, vigili urbani, uffici giudiziari, protezione civile e volontari) e i pazienti definiti “vulnerabili”. La novità è che accederanno attraverso questo canale tutte le persone appartenenti alle categorie suddette fino a 69 anni (e non più fino a 65).

