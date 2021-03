Alassio omaggia il suo Pietro Sibello: il municipio si accede con il tricolore e le vele di Luna Rossa

Alassio. Questa notte il primo punto storico in Coppa America per Luna Rossa, l’imbarcazione italiana guidata anche dall’alassino Pietro Sibello. E proprio in suo onore, la facciata del municipio si è accesa dei colori della bandiera al cui centro svettano le vele di Luna Rossa.

“In questo modo vogliamo testimoniare la nostra vicinanza al team di Luna Rossa che da questa notte è tornato in acqua nella Baia di Auckland per tentare l’impresa di portare per la prima volta nella storia l’America’s Cup in Italia” così Angelo Galtieri, vicesindaco e assessore al Turismo del Comune di Alassio che insieme al consigliere incaricato allo Sport, Roberta Zucchinetti, sta curando la regia della trepidante attesa.

