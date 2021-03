Borghetto, le minoranze contro Canepa: “Ci accusa di ‘cavillare’ ma noi abbiamo sempre voluto collaborare”

Borghetto Santo Spirito. “Nonostante tutta la maggioranza, volente o nolente, ci abbia dato ragione, il sindaco si è lanciato in una sfuriata contro i consiglieri di minoranza che ‘cavillano’ mentre lui e i suoi assessori lavorano tutto il giorno per il bene del paese. Peccato che, da ormai quattro anni, noi ci offriamo in continuazione di collaborare in modo costruttivo con la maggioranza, nel rispetto dei ruoli diversi, ma abbiamo ricevuto sempre e solo porte in faccia”.

E’ quanto dichiarano i consiglieri di minoranza dei gruppi “In Cammino” e “Liberiamo Borghetto”, Giancarlo Maritano, Maria Grazia Oliva, Pier Paolo Villa, Daniela Guzzardidopo, dopo gli “ultimi due consigli comunali svoltisi venerdì e domenica scorsi dove si è verificato l’ennesimo scivolone dell’amministrazione comunale, con l’aggiunta della solita invettiva del sindaco contro le minoranze consiliari, di cui sospettiamo che Canepa non riesca proprio a tollerare l’esistenza”.

