Coronavirus, Toti: “Siamo a cavallo tra zona gialla e arancione, ce la giocheremo all’ultimo”

Genova. “La nostra regione è a cavallo tra zona gialla e zona arancione. L’indice Rt è intorno a 1, come ogni venerdì ce la giocheremo all’ultimo decimale”. Il presidente Giovanni Toti conferma che la Liguria, a prescindere dalle ulteriori strette sul tavolo del Governo in queste ore, la prossima settimana potrebbe vedere nuovamente le chiusure di bar e ristoranti oltre ai consueti divieti sugli spostamenti.

I dati decisivi saranno come sempre quelli del monitoraggio della cabina di regia Iss-ministero della Salute in uscita venerdì, riferiti alla settimana 1-7 marzo. “Certamente all’interno dell’intervallo di confidenza il valore più alto dell’Rt è in zona arancione, non sappiamo ancora se il valore più basso sarà da zona gialla o meno”, spiega Toti. E se quest’ultima cifra dovesse essere uguale o superiore a 1, con un livello di rischio moderato come quello evidenziato dal report della settimana precedente, il ritorno in arancione sarà assicurato.

