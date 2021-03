Edilizia scolastica, Scajola: “Sbloccati oltre 10 milioni di euro per 8 Comuni”

Genova. Oltre 10 milioni di euro per interventi di edilizia scolastica in 8 comuni, sia di costruzione di nuovi edifici scolastici che di riqualificazione e messa in sicurezza di scuole esistenti.

“Grazie a quest’ultimo contributo oltre 1500 studenti potranno “vivere” la scuola in sicurezza e in un ambiente confortevole – afferma l’assessore regionale Marco Scajola – intendiamo mantenere questo impegno nel settore anche nei prossimi anni per il benessere e la tutela dei nostri ragazzi e di tutto il personale scolastico”.

