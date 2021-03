Ex mercato di via Bologna, entro fine estate al via i lavori per trasformarlo in centro del riciclo

Genova. Inizieranno entro la fine dell’estate – secondo quanto promesso dal Comune di Genova – i lavori che riqualificheranno l’ex mercato di via Bologna, nel quartiere di San Teodoro, una struttura abbandonata da oltre 10 anni e che diventerà un centro del riuso di Amiu. Niente a che vedere con una “isola ecologica” ma piuttosto uno spazio dove oggetti d’arredo, elettrodomestici e altro materiale in buone condizioni potrà tornare a essere utilizzato.

A dettare i tempi della riqualificazione è l’assessore all’Ambiente Matteo Campora che ha risposto a un’interrogazione a risposta rapida del consigliere comunale della Lega Davide Rossi, appunto. sul cronoprogramma del recupero dell’ex mercato. “E’ già stata affidata la progettazione esecutiva e definitiva – ha fatto il punto Campora – insieme alla facoltà di Architettura, inoltre uno studio preliminare sulla staticità ci ha confermato che la struttura è in sicurezza e non dovrà essere abbattuta e ricostruita, a questo punto a fine marzo dovremmo mettere a gara il progetto definitivo ed essere in grado di partire con i lavori al più tardi entro la fine dell’estate”.

