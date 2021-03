Genova. Si chiamava Gianluca Launo e aveva 52 anni l’uomo deceduto questa mattina sull’autostrada A10 all’altezza di Arenzano.

Intorno alle 9.45 per cause ancora da accertare la sua Passat Grigia si è scontrata violentemente con un tir in una zona interessata dai cantieri.

... » Leggi tutto