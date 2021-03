Savona, Di Padova (Pd) e Pasquali (Iv): “Associazionismo in crisi, necessari contributi e aiuti per gli affitti”

Savona. “Chiediamo al sindaco ed alla giunta di costituire un tavolo di lavoro urgente tra il Comune, il terzo settore e le principali associazioni di promozione sociale e di volontariato, le società di mutuo soccorso, ARTE, le associazioni dei proprietari immobiliari e le organizzazioni sindacali, affinché vengano valutate tutte le possibilità di trovare soluzioni per i canoni di locazione che le associazioni devono pagare, ogni mese, nonostante non abbiano alcun incasso”.

Così i consiglieri di minoranza Elisa di Padova (Partito Democratico) e Barbara Pasquali (Italia Viva) espimono la loro vicinanza al mondo del volontariato e “fanno proprio il grido di aiuto lanciato dalle associazioni di promozione sociale, dal mondo Arci ed Acli e dal volontariato presentanto, unitamente ai consiglieri Elda Olin e Marco Ravera, un ordine del giorno che verrrà discusso in consiglio comunale il prossimo 16 marzo” chiedendo alla giunta di “attivarsi presso la Regione affinché vengano destinate risorse a fondo perduto come avvenuto per le associazioni sportive”.

