Genova. «Ho depositato un’interrogazione al ministro Franceschini per sapere se è a conoscenza di quanto sta accadendo in Liguria in relazione all’applicazione del Superbonus 110% e alle linee guida emesse dalla Soprintendenza ai beni e alle attività culturali della regione» – dichiara in una nota la deputata di Cambiamo! Manuela Gagliardi.

