Accordo Corecom per portare la rete mobile su strade e ferrovie, il presidente Tofi furioso: «Muzio non faccia il maestro»

Sanremo. Non gliele manda a dire il presidente del Corecom l’avvocato sanremese Vinicio Tofi al consigliere regionale di Forza Italia-Liguria Popolare Claudio Muzio che, questo pomeriggio, avrebbe “osato” – secondo l’esponente dell’ente regionale di garanzia sulle comunicazioni, nominato in quota Lega – rivendicare come suo l’accordo raggiunto tra il consorzio regionale e gli operatori della telefonia mobile, un accordo volto a porre le basi per la copertura delle infrastrutture oggi fuori dalla rete: galleria autostradali, ferroviare e strade statali.

... » Leggi tutto