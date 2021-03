Astrazeneca, Aifa sospende un lotto del vaccino: segnalati “eventi avversi gravi”

Liguria. Anche l’Italia, dopo già altri Paesi europei come Austria, Estonia e Danimarca, si è mossa per bloccare un lotto del vaccino prodotto dal gruppo Astrazeneca, in attesa di ulteriori verifiche.

Dopo la segnalazione di “eventi avversi gravi” riguardo la somministrazione di dosi del lotto ABV2856, l’Aifa ha deciso di sospenderlo in via precauzionale. Così si legge in un comunicato stampa ufficiale dell’Agenzia italiana per il farmaco. L’Aifa dice che “al momento non è stato stabilito alcun nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e tali eventi”.

