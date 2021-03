Coronavirus, 75 farmacie genovesi pronte a somministrare il vaccino da marzo

Genova. Saranno circa 75 sul territorio della provincia di Genova e altrettante nel resto della Liguria le farmacie che si metteranno a disposizione dei medici di famiglia per somministrare le dosi di vaccino AstraZeneca da marzo in poi, sulle categorie prioritarie under 69 e su tutte le persone nella fascia 70-79 anni. L’accordo con la sanità regionale verrà firmato la settimana prossima, ma le adesioni in linea di massima sono già state raccolte e i prossimi giorni serviranno per mettere a punto il meccanismo.

“I farmacisti al momento non potranno vaccinare, anche se ne stiamo discutendo a livello nazionale – spiega Giuseppe Castello, presidente di Federfarma Genova e dell’ordine dei farmacisti provinciale -. Noi abbiamo offerto le nostre farmacie come punti vaccinali a disposizione dei medici di famiglia. Domani sera faremo un’assemblea per capire quali sono le forze in gioco e la prossima settimana quasi sicuramente chiuderemo l’accordo”.

