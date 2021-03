Coronavirus, in Liguria Rt 1,08: da lunedì torna in zona arancione per due settimane

Genova. La salita oltre l’1 dell’indice Rt, quello che dà il metro della velocità di contagio, è alla base del passaggio della Liguria in zona arancione a partire da lunedì e per due settimane. L’indice relativo alla settimana presa in esame dal ministero della Salute è infatti attorno all’1,08.

A confermarlo è il presidente Giovanni Toti su Facebook: “Si sta per concludere la seconda settimana in cui la Liguria è rimasta in zona gialla, nelle prossime ore attendiamo da Roma la decisione sulla nuova collocazione. Il nostro Rt è salito e oscilla attorno all’1,08, il che dovrebbe riportarci in fascia arancione, anche se l’occupazione dei letti in terapia intensiva e la disponibilità di posti negli ospedali sono sotto controllo”.

