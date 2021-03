Covid, Coldiretti: «Importante agevolare l’export delle grandi eccellenze “Made in Liguria”»

Genova. «L’entrata in vigore negli Usa della moratoria di soli 4 mesi sui dazi aggiuntivi del 25% alle importazioni, fa scattare la corsa ai prodotti Made in Italy per riempire i magazzini con scorte dei prodotti colpiti dai primi dazi, come formaggi, salumi, succhi ecc. Serve lavorare per raggiungere al più presto un accordo definitivo che impedisca, anche in futuro, che eccellenze locali come i vini DOC liguri rischino di venir colpiti da futuri dazi».

... » Leggi tutto