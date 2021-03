Covid in crescita tra i giovani, Gaiero: “A Savona non aumentano ricoveri ma sale malessere psicologico”

Savona. “Ad oggi in provincia di Savona non abbiamo riscontrato un aumento di casi e di gravità a livello ospedaliero nei bambini e negli adolescenti”. A dirlo, con precauzione e incrociando le dita, è il responsabile di Pediatria e Neonatologia dell’ospedale San Paolo, Alberto Gaiero, che rassicura ma allo stesso tempo raccomanda: “Questo, però, non deve farci abbassare la guardia”.

A livello nazionale e regionale, infatti, sono aumentati i casi negli over 13, tanto da spingere il presidente Toti a chiudere per una settimana le scuole superiori. E se in alcune città, come Pavia, si è registrato anche un aumento della gravità dei casi tra i più giovani con la creazione anche di piccoli reparti Covid, a Savona per fortuna la situazione è rimasta stabile.

... » Leggi tutto