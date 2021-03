Depositi bitume in porto a Savona, Arecco: “Comune dice sì a biodiesel”

Savona. Il tema del deposito di bitume in porto a Savona è tornato in auge in questi giorni, dopo mesi di silenzio. “Nelle sedi e nei modi opportuni l’amministrazione comunale ha sempre espresso parere negativo in ordine ad ogni eventuale, futura, previsione di insediamento nel porto di Savona di funzioni incompatibili con la localizzazione di un porto in ambito urbano, quali quella petrolifera (petrolio e suoi derivati). Per quanto concerne i depositi di biodiesel presenti in porto, il Comune di Savona ha espresso il proprio parere favorevole poiché si tratta di strutture già esistenti da tempo in ambito portuale”.

A commentare la novità è il vicesindaco di Savona Massimo Arecco che continua: “In base alle normative vigenti, nell’ambito della procedura di valutazione ambientale strategica, tale posizione sarà ulteriormente ribadita durante le varie fasi di elaborazione e autorizzazione del nuovo piano regolatore portuale. L’intero iter autorizzativo è archiviato e disponibile in comune, a disposizione di chiunque volesse ricostruire, nel corso di oltre un decennio, tutti i passaggi burocratici della pratica – specifica Arecco -. In sintesi, ritengo che l’amministrazione comunale e l’autorità di Sistema Portuale debbano perseguire insieme un solo obiettivo per il porto di Savona: favorirne lo sviluppo, l’occupazione, la tutela dell’ambiente, nel rispetto dei propri reciproci ruoli e compiti“.

