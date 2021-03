Dopo Spiderman, un nuovo supereroe negli ospedali: in corsia arriva Superman

Cairo Montenotte. Non vive a Smallville, il suo nome non è Clark Kent, nella vita non fa il giornalista e la sua missione non è salvare l’umanità dai cattivi, ma è altrettanto importante e preziosa: regalare sorrisi ai bambini in ospedale. Stiamo parlando di Giuliano Bresci, il nuovo Superman del savonese.

Leva 1984, nasce e vive a Savona, ma poi si trasferisce a Cairo Montenotte per seguire la moglie Rebecca con cui ha due splendidi gemelli. Di lavoro fa l’impiegato amministrativo alla Vitrum&Glass e Quidam srl. Un importante passato nel calcio ligure e poi pochi giorni fa la decisione, che covava da tempo, di unirsi ai “Supereroi in corsia”.

