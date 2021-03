Lockdown e scuole chiuse, gli adolescenti compiono più reati: “Campanello d’allarme, bisogna aiutarli”

Liguria. I procedimenti penali contro i minorenni sono aumentati con una crescita ancora più preoccupante dei reati commessi da ragazzi con meno di 14 anni. Le denunce per reati commessi da infraquattordicenni non imputabili quest’anno nel distretto ligure sono aumentate rispetto agli anni passati (+7,33%). Al contrario, le segnalazioni di disagio, abbandono scolastico, ma anche bullismo, autolesionismo e fenomeni di devianza sono diminuiti nel 2020.

Lo sostiene, in un dettagliato articolo sulla rivista di settore Questione Giustizia Tiziana Paolillo, procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Genova. La pandemia ha accentuato il disagio degli adolescenti ma il lockdown, con la chiusura delle scuole e dei centri di aggregazione e la riorganizzazione da remoto dei servizi sociali non consentono di intercettarlo a sufficienza e gli effetti si fanno e si faranno sentire a livello psicologico ma anche penale. Ai minori la pandemia, da un lato, ha tolto praticamente tutto – ricorda il magistrato – andare a scuola, fare sport, vedere i propri amici, giocare all’aria aperta, andare dai nonni e dall’altro, paradossalmente, ha dato troppo: internet, mura domestiche, solitudine.

