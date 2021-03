Nasce il Forum Civico Savonese: “Le nostre esperienze al servizio della città”

Savona. “Siamo donne e uomini di varia provenienza, interessi e impegni che si sono uniti e organizzati in gruppi di lavoro per fare proposte concrete e ragionate alle Amministrazioni Pubbliche avvalendoci dei nostri saperi, delle diverse esperienze e dei risultati raggiunti da altri organismi in Italia e all’estero sugli stessi temi”.

Così il nuovo gruppo, chiamato Forum Civico Savonese, annuncia la sua nascita. E’ composto a oggi da Bottega della Solidarietà Savona; Cohousing Roseto dei Papi; CUB (Confederazione Unitaria di Base); DoMani, associazione di promozione sociale; Fridays For Future Savona; GasSa (Gruppo di Acquisto Solidale Savona); GCR (Gestione Corretta Rifiuti Liguria); Italia Nostra; Medicina Democratica; Pippinin, associazione culturale per la famiglia; Sequs, associazione culturale e politica; WWF Savona e altre persone a livello personale.

