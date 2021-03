Nuovo centro vaccinale a Borghetto: lavori di allestimento e ultimi preparativi

Da lunedì 15 marzo sarà attivo a Borghetto Santo Spirito uno dei 23 centri di vaccinazione presenti sul territorio regionale, gestiti dai medici di medicina generale sulla base delle prenotazioni raccolte, inizialmente per le seguenti categorie: persone vulnerabili under 70; personale scolastico, polizia locale, uffici giudiziari e protezione civile under 70.

Nella giornata odierna sono proseguiti i lavori di allestimento e pulizia in modo da consegnare i locali nelle migliori condizioni per consentire le operazioni vaccinali.

... » Leggi tutto