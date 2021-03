Serie C: Albenga piega finale, doppio turno a Genova e nel Levante

Savona. Settimana intensa per la pallavolo ligure nel campionato femminile di Serie C. In alcuni gironi, infatti, si è disputato un doppio turno che ha coinvolto molte delle squadre iscritte. Il quadro generale ora inizia seriamente a delinerarsi e si avvicinano già alcuni possibili verdetti per il futuro.

Il girone A, quello del Ponente e del Savonese, ha in realtà poco da raccontare. Una sola gara in questi giorni, sabato 6 marzo, e un calendario futuro ancora de decifrare. Ad Albenga le padrone di casa si sono imposte sulla Legendarte Finale con un netto 3-0. La squadra capitanata da Giulia Cassisi ha dominato i tre parziali, imponendosi in due occasioni con un distacco abbastanza importante. Per il team di coach Bruzzo questa è la seconda sconfitta consecutiva.

