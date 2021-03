Chiusura fino al 28 marzo per la Statale dei Giovi ma qualcuno si stufa e toglie le transenne

Ronco Scrivia. Sulla strada del Turchino, all’altezza di Gnocchetto, questa cosa è già capitata molte volte, e qualcuno è anche stato denunciato, ma a Ronco Scrivia ancora non era successo che ignoti decidessero di rimuovere le transenne posizionate da Anas sulla SS35 – la strada dei Giovi – per chiudere la strada. La chiusura è legata ai lavori di messa in sicurezza di un versante franoso.

Bene, è capitato questa notte. A darne notizie il Comune di Ronco Scrivia che definisce l’episodio un “atto non giustificabile”. Il transito è completamente interdetto fino al 28 marzo per pericolo caduta massi tuttora in atto. “Il fatto è stato segnalato alla Prefettura, Polizia Locale e Carabinieri”, dicono dal Comune.

