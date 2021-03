Comune di Genova, via libera al piano di assunzioni: 55 nuovi vigili e 30 insegnati per gli asili

Genova. Approvati dalla giunta comunale, su proposta dell’assessore al Personale Giorgio Viale e del direttore generale Pasquale Criscuolo, la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021-23 e il piano annuale 2021 delle assunzioni del Comune di Genova.

Quest’anno saranno 454 le assunzioni a tempo indeterminato per un totale complessivo di dipendenti dell’ente di Palazzo Tursi di 5146 unità, in linea con la normativa in rapporto con il numero di abitanti.

Il reclutamento avverrà attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli idonei dell’ente, fino all’esaurimento delle stesse.

