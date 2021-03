Coronavirus, Liguria in zona arancione: Toti conferma la chiusura delle scuole superiori

Genova. Anche la prossima settimana, che segnerà l’entrata in zona arancione a partire da lunedì 15 marzo, in Liguria è confermata la chiusura delle scuole superiori con l’attivazione della didattica a distanza per il 100% degli studenti. Lo ha annunciato il presidente Giovanni Toti anticipando in conferenza stampa la proroga dell’ordinanza.

“Vogliamo capire come sta piegando la curva dell’incidenza sulla fascia 13-19 anni, che è quella che ci ha indotto a prendere questa misura – ha spiegato Toti -. I bambini delle elementari e delle medie torneranno in classe anche nei distretti di Ventimiglia e Sanremo, mentre i più grandi osserveranno la didattica a distanza in tutte le province”.

... » Leggi tutto