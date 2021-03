Coronavirus, salgono i contagi in provincia di Genova: 216 nuovi positivi

Genova. Sono 406 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 4.301 tamponi molecolari e 2.823 test rapidi secondo il bollettino emesso dalla Regione. Calano i ricoverati in ospedale, 2 in meno in rispetto a ieri, ma si registrano 9 morti.

Salgono i contagi in provincia di Genova: 216 di cui 180 nel territorio di Asl 3. Seguono La Spezia con 76 nuovi positivi, Savona con 61 e Imperia con 50. La maggior parte dei casi sono residenti in provincia di Genova: 3.090.

