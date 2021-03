Coronavirus, Toti: “Nel decreto Pasqua chiusure uguali per tutti, così non si aiuta l’Italia”

Genova. “Il momento è difficile in molte zone del Paese, ma non credo che misure generalizzate su tutto il territorio nazionale aiutino a sconfiggere il Covid. Resto convinto che siano più utili misure mirate nelle zone in cui la pandemia picchia più duramente e che, dove invece è possibile, sia necessario lasciare un po’ di libertà all’economia e alle persone”.

Così il presidente della Liguria Giovanni Toti commenta il nuovo decreto approvato dal consiglio dei ministri che prevede la zona rossa in tutta Italia nei giorni di Pasqua (3-4-5 aprile) e la cancellazione della zona gialla ovunque (la Liguria sarebbe comunque entrata in zona arancione dal 15 marzo per due settimane).

