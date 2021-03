Covid, approvato il nuovo decreto: Liguria almeno arancione fino al 6 aprile

Roma. È stato approvato dal consiglio dei ministri il nuovo decreto sull’emergenza Covid che sostituisce il Dpcm e sarà in vigore dal 15 marzo al 6 aprile. Come già anticipato, tutta Italia entrerà in zona rossa dal 3 al 5 aprile con divieto totale di spostamento (tranne alcune eccezioni per le visite alle abitazioni private).

Ma c’è di più: fino al 6 aprile nessuna regione (e quindi nemmeno la Liguria, che da lunedì entra in zona arancione) potrà tornare in zona gialla, con l’unica eccezione di quelle che si trovano in zona bianca (per ora solo la Sardegna). Per tutti gli altri saranno valide le restrizioni della zona arancione o della zona rossa, a seconda dei dati del contagio.

