Effetti vaccino AstraZeneca: due morti sospette. L’Europa si divide tra blocchi e sospensioni del farmaco

Liguria. Dopo le notizie di alcuni casi di trombosi in seguito alla somministrazione del vaccino AstraZeneca, scatta l’allarme in tutta Europa. In Italia i Nas dei carabinieri stanno effettuando sequestri in diversi parti del paese del lotto del vaccino interessato alle problematiche, mentre son scattate le indagini per due morti sospette in Sicilia.

Sono una decina le persone infatti indagate a Siracusa, dopo la morte di un sottufficiale della Marina militare di 48 anni, deceduto per arresto cardiaco ieri la mattina successiva alla sua vaccinazione avvenuto proprio con il lotto di cui l’Aifa ha chiesto, successivamente, il sequestro. Nel registro degli indagati sarebbero finite tutte le persone responsabili della catena di distribuzione del vaccino, dalla società di produzione, fino al personale sanitario.

