Furti in chiesa e condotte moleste nelle stazioni: un arresto nel ponente

Ponente. E’ stato arrestato a Sanremo il 37enne originario di Enna, da tempo senza fissa dimora e gravitante in Liguria, autore di condotte moleste in alcune stazioni del ponente ligure, tanto che la Polfer di Savona aveva chiesto e ottenuto dal Questore di Savona l’emissione di Daspo urbano a suo carico.

L’ultimo controllo si è rivelato fatale per l’uomo: questi, infatti, lo scorso febbraio era stato arrestato dai carabinieri per aver tentato una rapina in danno di un convento nella zona di Genova Prà, interrompendo anche una funzione religiosa in corso. L’uomo è stato così raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa una settimana fa dal Tribunale di Genova.

... » Leggi tutto