Ingressi contingentati in Piazza delle Erbe ad Albenga, Minucci (Azione) si schiera con la Taberna del Foro

Albenga. La “Taberna del Foro” di piazza delle Erbe ad Albenga è stata protagonista nei mesi scorsi di molte polemiche per gli assembramenti, al punto da rivolgere all’amministrazione comunale una proposta per contingentare gli ingressi in piazzetta ed evitarli. Proposta bocciata che ha provocato la risposta dell’esponente di Azione in consiglio comunale Riccardo Minucci.

Il cartello della Taberna del Foro recita: “Oggi 12 marzo 2021: Basta! Abbiamo richiesto collaborazione da parte del comune di Albenga con una proposta di ingressi contingentati a nostre spese, ma essendoci stata negata e non potendoci assumere la responsabilità dell’affluenza delle persone abbiamo deciso di Non Aprire! Evitando così di prendere ulteriori multe. Ci scusiamo unicamente con gli amici clienti. Ci auguriamo che questo nostro gesto faccia capire alle autorità che abbiamo urgentemente necessità della loro collaborazione, senza di quella ci troviamo impossibilitati a lavorare. Ci vediamo sabato e domenica con servizio al tavolo. Aiutateci a rispettare le norme per il vostro e nostro bene, sanitario ed economico. Una sconfitta, punto”.

