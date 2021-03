La Regione tranquillizza il Pd provinciale: «Trasporti e Università non sono a rischio»

Genova. L’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola e l’assessore alle Politiche del lavoro Gianni Berrino replicano alle critiche dal Pd provinciale: «Stiano sereni i compagni del Partito Democratico, la Regione Liguria, in primis il presidente Giovanni Toti, è impegnata su più fronti per il rilancio del Ponente Ligure, nel pieno rispetto degli impegni presi con i cittadini. Ringraziamo gli esponenti del PD provinciale perché ci danno l’opportunità di comunicare alcuni progetti interessanti a cui stiamo lavorando con impegno e determinazione per il rilancio della nostra Provincia».

