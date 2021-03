Morto sulla spiaggia a Varigotti, disposta l’autopsia

Finale Ligure. E’ ancora senza risposte la tragedia di ieri pomeriggio a Varigotti, con il ritrovamento del cadavere di un uomo sulla spiaggia a Punta Crena. Al momento non ci sono elementi certi che possano chiarire la dinamica dell’episodio e per questo motivo nessuna ipotesi è esclusa, dall’incidente al gesto volontario: per tentare di fare luce sull’accaduto il pm Elisa Milocco ha disposto l’autopsia.

Proseguono intanto le indagini per identificare la vittima. Secondo gli ultimi riscontri potrebbe trattarsi di un italiano di 35 anni, ma al momento non ci sono ancora conferme ufficiali.

