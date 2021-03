Nel Comune di Diano Arentino apre il “Punto di incontro Anteas Regionale Liguria”

Diano Arentino. Anteas Regionale Liguria, associazione di volontariato attivo, è in prima linea nell’aiutare le persone a fronteggiare i disagi del Coronavirus. In collaborazione con l’amministrazione locale del Comune di Diano Arentino, ha attivato un point per accogliere le richieste di anziani e bisognosi: telefonando nei giorni di martedì e giovedì mattina dalle 9 alle 12 ai numeri – 328. 3143126– 393. 2354495 dei referenti Anteas o presentandosi direttamente presso il Centro sociale A. Testa di Diano Borello (davanti alla parrocchia) si potranno prenotare i servizi di accompagnamento in macchina.

