San Bartolomeo al Mare. Il cadavere di una donna di 56 anni è stato trovato all’interno della sua abitazione in via Capri a San Bartolomeo al Mare nella tarda mattinata di oggi. Ad avvisare i soccorritori sono stati alcuni vicini di casa allertati dai guaiti del cane della donna, ma purtroppo, una volta entrati in casa era troppo tardi.

