Serie C: vincono Albisola e Finale, che guidano il girone A

Savona. La pallavolo maschile ligure vede proseguire il suo massimo campionato: la Serie C, infatti, è ormai giunta alla quarta giornata. I ritmi, nei due gironi, tuttavia, sono diversi, perché le misure contro la pandemia nel Ponente hanno determinato un buon numero di rinvii.

Il girone A, infatti, ha visto scendere in campo due soli match nello scorso weekend e nessun turno infrasettimanale. Sabato sera la Sant’Antonio a Sestri ha ceduto contro gli ospiti dell’Avis Finale, che si sono imposti in quattro set. Dopo il momentaneo vantaggio dei ragazz di Massimo Minetti, la squadra allenata da Andrea Paroli ha preso il largo, conquistando con vantaggi progressivamente più ampi i successivi set e i tre punti in palio. Vittoria casalinga, invece, per l’Albisola di Agosto e Caviglia sulla Spazio sport. Dopo un provvisorio 1-1, la squadra di casa ha dettato le regole del match, incassando infine i tre punti. In classifica l’Albisola rimane in vetta con 7 punti, seguita da vicino dall’Avis Finale che segue con una lunghezza di distacco. Ancora al palo la Spazio Sport.

