Smontano un’auto incidentata per rivenderne i pezzi: denunciati tre genovesi

Genova. Il proprietario li ha visti la scorsa sera mentre stavano cercando di smontare pezzi della sua auto, una 600 rossa fiammante, parcheggiata in via Renata Bianchi nel quartiere di Campi, in seguito a un incidente.

In particolare l’auto era già stata privata del lunotto posteriore e dentro il mezzo c’era un uomo che armeggiava. Poco distante un secondo uomo stava facendo da palo accanto a un furgone parcheggiato trasversalmente con le portiere aperte, all’interno del quale si intravedevano pezzi di carrozzeria rossa.

