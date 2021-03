Vaccino AstraZeneca, un savonese su 6 disdice la prenotazione

Savona. L’ondata di preoccupazione legata ai vaccini AstraZeneca, dopo la notizia di alcune morti sospette e l’apertura di inchieste su uno specifico lotto del vaccino, ha raggiunto anche il savonese. Nelle ultime ore, infatti, hanno iniziato ad arrivare le disdette: su 120 persone già prenotate, infatti, ben 20 hanno preferito ricontattare Asl per cancellare la propria prenotazione. Significa circa il 16,7% dei prenotati.

Una paura dettata, come detto, dalle notizie nazionali. E c’è addirittura chi, come il consigliere provinciale Eraldo Ciangherotti, ha deciso di rifiutare pubblicamente la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Nel savonese però, fortunatamente, non si sono registrati casi critici. In totale nella nostra provincia sono state consegnate 200 dosi del lotto sotto inchiesta, 120 a Savona e 80 a Finalborgo; tutte le dosi sono già state somministrate tra il 4 e il 5 marzo, e in nessun caso si sono verificati effetti collaterali.

