Coronavirus, infermiera positiva non vaccinata. Toti: «Lascia l’amaro in bocca»

Genova. «La Liguria è un territorio in cui il Covid c’è ma stiamo reggendo meglio rispetto ad altri territori d’Italia sia per quanto riguarda il tasso di mortalità, che sta scendendo notevolmente da quando abbiamo iniziato a vaccinare le persone più fragili over80, sia per la penetrazione e l’incidenza del virus che è sostanzialmente stabile ormai da molte settimane. Mentre altrove la situazione è esplosa, noi riusciamo tenerla sotto controllo e questo è un ottimo dato: in un’Italia che sta diventando via via sempre di più zona rossa e dove gli ospedali sono in sofferenza, da noi tutto questo non avviene. Ventimiglia e Sanremo si uniformano alla zona arancione che lunedì sarà il nostro colore di riferimento» – ha detto il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti facendo il punto sull’andamento della pandemia da Covid-19.

