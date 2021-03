Furti a Sant’Ilario, ladro sorpreso dai residenti in una cantina e bloccato fino all’arrivo della polizia

Genova. Preso letteralmente con le mani nel sacco, mentre si era intrufolato in una cantina, un uomo di 39 anni, rumeno, è stato denunciato dalla polizia per furto in abitazione. E’ successo a Sant’Ilario dove l’uomo aveva messo a segno almeno un altro colpo.

Il ladro, in realtà, era stato sorpreso all’interno della proprietà privata dagli stessi residenti, che hanno avvertito le forze dell’ordine.

