Mamma morta in monopattino, mascherine solidali per aiutare la famiglia di Federica Picasso

Genova. Oltre un mese dopo il terribile incidente avvenuto in via Monticelli – era l’8 febbraio – non si è attenuato il dolore per la morte di Federica Picasso, la giovane donna finita sotto un camion con il suo monopattino.

Peraltro la polizia locale non ha ancora chiuso le indagini sull’accaduto e nelle ultime ore sono state rilevate nuove tracce del monopattino sul fondo del mezzo pesante. Tracce che saranno analizzate per confermare le ipotesi su come la donna sia caduta a terra e sia stata investita.

