Meteo, sulla Liguria sabato di cieli in prevalenza sereni. Domenica all’insegna delle nuvole

Liguria. Sulla Liguria affluiscono correnti tese occidentali che determinano condizioni di variabilità con belle schiarite e qualche addensamento più probabile a levante. In genere basso il rischio di pioggia.

Secondo il Centro Limet, oggi sabato 13 marzo avremo una mattinata con cielo in prevalenza sereno, fatta eccezione per qualche velatura un transito e poche nubi basse lungo le coste del levante. Tra il pomeriggio e la serata nubi basse in aumento sul settore centro-orientale con qualche sporadico rovescio sull’estremo levante in serata. Persistenza di cielo sereno a ponente.

